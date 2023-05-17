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كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

2023/05/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


سجّل خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الثلاثاء إلى السابعة من صباح الإربعاء) نزول كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية باجة// عمدون 3 / تيبار 2 / سد كساب 6 / باجة المحطة 1 / تبرسق 2 / تستور 2 / باجة الجنوبية 2 /

//ولاية جندوبة// وادي مليز 11 / بني مطير 13 / سد بوهرتمة 12 / عين دراهم 12 / بوسالم 3 / فرنانة 18 / طبرقة 2 / غار الدماء 3 / سد بربرة 17 / بلطة بوعوان 8 / الفايجة 2 /

//ولاية الكاف// نبر 4 / السرس 4 / الطويرف 3 / الكاف المدينة 2 / ساقية سيدي يوسف 1 / بوليفة 4 / k13 1 /

//ولاية سليانة// الكريب 4 / يسدي بورويس 7 / العروسة 2 / سليانة 8 /

//ولاية تونس// السيدة المنوبية 1 /

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