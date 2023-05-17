توزر: زيادة في عدد السياح الوافدين وفي عدد الليالي المقضاة منذ بداية السنة

ارتفعت المؤشرات المتعلقة بالنشاط السياحي في ولاية توزر، خلال العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية بحسب احصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر، حيث تم تسجيل زيادة في عدد السياح الوافدين من بداية السنة الى غاية 10 ماي الجاري ب 18,4 بالمائة، باستقبال الوحدات السياحية ل 53587 سائحا من جنسيات مختلفة أبرزها بلدان اوروبا الغربية والسياحة الداخلية، وفق المندوب الجهوي ياسر صوف

وبين صوف في تصريح ل”وات” ان الوحدات السياحية سجلت في نفس الفترة 83767 ليلة مقضاة، أي بزيادة تقارب 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولفت الى أن هذه الزيادة جاءت بفضل رحلات سياحية وجهت الى منطقة الجنوب والإقامة فيها لمدة يومين، الى جانب رحلات موجهة مباشرة نحو الوجهة السياحية.

وأضاف أن الفترة الحالية وحتى الأسابيع المقبلة ستشهد تولي وكالات الاسفار توجيه رحلات سياحية نحو منطقة الجنوب، بتنسيق من وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة ودعوة وكالات الاسفار الى برمجة جولات في الجنوب التونسي.

كما انه من المنتظر تنظيم عدة أنشطة رياضية منها سباقات للسيارات والدراجات، بعدما شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، استقبال عديد الأنشطة ومنها بصفة خاصة سلسلة من الأنشطة الرياضية على غرار سباق للدراجات والسيارات شارك فيها متسابقون من عدة جنسيات وكان لمهرجان الواحات الجبلية بتمغزة دور في تنشيط السياحة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي، وفق تأكيد ذات المصدر.