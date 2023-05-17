الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة 21 قبل الأخيرة



في ما يلي برنامج مباريات الجولة 21، قبل الأخيرة، لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستقام لقاءاتها، على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال:

السبت 20 ماي

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران – الملعب القابسي

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس – مكارم المهدية

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف – الهلال الرياضي بمساكن

في ملعب 2 مارس

الملعب الرياضي الصفاقسي – القلعة الرياضية

الملعب يحدد لاحق ودون حضور جمهور

القوافل الرياضية بقفصة – الجمعية الرياضية بجربة

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي – نادي سبورتينغ المكنين

الأحد 21 ماي

المجموعة الأولى

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل – المستقبل الرياضي بالمرسى

في ملعب المحمدية الاصطناعي

المستقبل الرياضي بالمحمدية – النجم الرياضي الرادسي

في ملعب بنبلة البلدي

النادي الرياضي البنبلي – الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب حمدة العواني

الشبيبة الرياضية القيروانية – جندوبة الرياضية

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس – نادي أولمبيك مدنين

في ملعب مصطفى الدوري

الأمل الرياضي بجربة – النادي الرياضي القربي