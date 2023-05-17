المرصد الوطني للفلاحة: الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزا بقيمة7ر240 مليون دينار الى موفى شهر أفريل 2023

سجل الميزان التجاري الغذائي، عجزا بقيمة 7ر240 مليون دينار إلى موفى شهر أفريل 2023، مقابل عجز بقيمة 9ر411 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية، وفق معطيات صادرة، الاربعاء، عن المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 6ر90 بالمائة، مقابل 4ر84 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022.

وسجلت قيمة الصادرات الغذائية، وفق المصدر ذاته ، ارتفاعا بنسبة 2ر4 بالمائة، مقابل تراجع الواردات بنسبة 0ر3 بالمائة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون ب (9ر18+ بالمائة ) مقابل تراجع واردات الحبوب، (4ر13- بالمائة)، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات الذرة (8ر51+ بالمائة) والسكر (3ر65+ بالمائة).

وسجلت صادرات زيت الزيتون خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2023 ارتفاعا، حيث بلغت قيمتها 7ر1167 مليون دينار، مقابل 4ر982 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2022، محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية التي بلغت 3ر50 بالمائة، مقابل 1ر44 بالمائة في السنة الفارطة.

وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 0ر3 بالمائة، لتبلغ 2ر2561 مليون دينار، أي ما يمثل 7ر9 بالمائة من جملة الواردات.

وبلغت قيمة الواردات من الحبوب 0ر1417 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 4ر13 بالمائة، بالمقارنة مع موفى أفريل 2022.

و مثلت حصة واردات الحبوب 3ر55 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى غاية شهر أفريل 2023، مقابل 0ر62 بالمائة في نفس الفترة من السنة الفارطة، وخصت هذه الشراءات بالاساس القموح، حيث بلغت قيمتها 9ر796 مليون دينار، لتمثل 2ر56 من واردات الحبوب.

وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة 2ر20 بالمائة، فيما ارتفع متوسط أسعار توريد القمح اللين ب 4ر7 بالمائة.

وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية تراجعا بـ 5ر23 بالمائة لتبلغ 9ر263 مليون دينار،صاحبه انخفاض في معدل سعر توريدها بنسبة 0ر3 بالمائة.

وسجلت قيمة واردات السكر ارتفاعا ملحوظا بـ 3ر65 بالمائة، فيما سجل معدل سعر توريده ارتفاعا بنسبة 1ر18 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وذكر المرصد بتراجع عجز الميزان التجاري العام خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، حيث بلغ 1ر6624 مليون دينار، مقابل 4ر6624 مليون دينار، خلال موفى شهر أفريل 2022

ويعود ذلك الى ارتفاع الصادرات بنسبة 09ر7 بالمائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنقضية

مع تطور الواردات بنسبة 8ر3 بالمائة، وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 4ر20266 مليون دينارالتصدير و 5ر2653 مليون دينارعند التوريد.