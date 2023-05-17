عاجل: نقابة التعليم الأساسي تحسمها بخصوص حجب الأعداد..

قال إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم الأربعاء 17 ماي 2023، إنّ بيان وزارة التربية تهديدي بالأساس وتضمّن مغالطات الغاية منها تأليب الرأي العام.

واضاف العزابي: ”يُفهم من بيان الوزارة أن النقابة هي المسؤولة على تعطيل المفاوضات وأن الوزارة قدّمت كل الحلول ومتفهّمة لكل المطالب”.

وأفاد بأنّ ثلث المعلمين فقط قاطعوا الدروس منذ انطلاق السنة الدراسية في سبتمبر الفارط،”ولو كانت النقابة دون حكمة لدعت كل القطاع للمقاطعة لكنها تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار”، وفق قوله.

وشدد العزابي في تصريح لإذاعة موزاييك على أنّ حجب الأعداد متواصل إلى حين عقد جلسة مفاوضات جديدة مع وزارة التربية وتبنّي الحد الأدنى من مطالب جامعة التعليم الأساسي ويكون الاتفاق مكتوبا.