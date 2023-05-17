سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح في الوسط المدرسي بمشاركة 164 تلميذا



انطلقت، اليوم الاربعاء، مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد، فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح في الوسط المدرسي بمشاركة حوالي 164 تلميذا من 25 مدرسة بمختلف المعتمديات.

وبيّن رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية، حبيب ظاهري، في تصريح لوكالة توس إفريقيا للأنباء، أن هذا الملتقى يتنزل في إطار الاستعداد للملتقى الوطني للمسرح المزمع تنظيمه في ولاية الكاف في شهر أكتوبر 2023، وهو نتاج مجهود يقدّمه سنويا عدد من المعلمين من خلال تأطير التلاميذ لتقديم مسرحيات في نوادي المسرح بالمدارس الابتدائية بالجهة.

وتشمل التظاهرة 25 عرضا مسرحيا تناول مواضيع البيئة والتربية والرياضة، ومنها عدد من المسرحيات الهزلية ومعروض قدمت بشكل جماعي وعدد من العروض الفردية.

وأشار حبيب الظاهري الى أن المندوبيات الجهوية تقوم بمجموعة من الأنشطة في نوادي المسرح والكورال، وتحدي القراءة، والفنون، والسينما والصورة، وتختتم بتقييم في الملتقيات الجهوية للترشح للملتقيات الوطنية بهدف صقل مواهب الأطفال، وتشجيعهم على مزيد خوض تجارب متنوعة والاحاطة بالتلاميذ، وحمايتهم من السلوكات العنيفة، والمحفوفة بالمخاطر.