وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية



ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الاربعاء ، الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية، المقرر عقدها بمدينة جدة بتاريخ 19 ماي الجاري.

كما شارك عمّار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، في الاجتماع الوزاري لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات المكونة من ترويكا القمة والمجلس الوزاري، وفي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتحديث وتطوير وتعزيز جامعة الدول العربية.

وكانت للوزير سلسلة من المحادثات مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية العرب، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة الى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المدرجة على الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية.