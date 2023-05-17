عقوبة ضد لاعب الترجي ياسين مرياح..#خبر_عاجل

قرّرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة معاقبة لاعب الترجي الرياضي ياسين مرياح بـ 4 مباريات مع خطية مالية قدرها 10 الاف دينار بسبب دفعه لحكم المباراة التي جمعت ناديه بالنادي الافريقي يوم 7 ماي الجاري وذلك تبعا للتقرير التكميلي لحكم اللقاء.

وقرّرت الرابطة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاربعاء في موضوع مباراة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التي جرت يوم 7 ماي معاقبة النادي الافريقي بخطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل العود في اشعال الشماريخ ورميها على ارضية الميدان وغرامة ثانية ب500 دينار من اجل اقصاء ملتقطي الكرة بمناسبة ذات المقابلة.

ومن جهة اخرى، قررت الرابطة حجب جائزة الجمهور المثالي خلال الجولة الثالثة ايابا من مرحلة تفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الاولى نظرا لتسجيل تجاوزات من جماهير النوادي المضيفة.

كما تقرر خلال الاجتماع الدوري للرابطة تسليط خطية مالية قدرها 5 الاف دينار على الملعب التونسي ومثلها على النادي الصفاقسي من اجل العود في رمي القوارير على ارضية الميدان من قبل جماهيرهما.