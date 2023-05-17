نقابة الصحفيين تدعو العاملين في “قناة التاسعة” الى الوحدة ورص الصفوف ضد مساعي التقسيم..

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة العاملين في “قناة التاسعة” الخاصة، إلى الوحدة ورص الصفوف ضد “مساعي التقسيم وتشتيت جهودهم، وإثنائهم عن المطالبة بمستحقاتهم”، والاستعداد لخوض جملة من التحركات التصعيدية على المستويين النضالي والقانوني، سيتم تحديدها لاحقا.

كما جددت نقابة الصحفيين، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، دعوتها إدارة “قناة التاسعة” إلى نزع فتيل الأزمة، ومنح العاملين والعاملات بالقناة مستحقاتهم كاملة، والقطع مع سياسة التسويف والمماطلة والترهيب بالطرد، ومجالس التأديب والعقوبات الجماعية غير القانونية.

يشار الى أن العاملين والعاملات ب “قناة التاسعة”، نفذوا إضرابا حضوريا عن العمل أمس الثلاثاء، تنفيذا لبرقية الإضراب الصادرة عن نقابة الصحفيين بتاريخ 24 أفريل الفارط، وشهد هذا الإضراب، حسب ما أوردته النقابة في بيانها اليوم “مشاركة مكثفة من أبناء المؤسسة من مختلف الأسلاك بنسبة تجاوزت 90%، رغم اعتماد إدارة القناة سياسة الهرسلة والترهيب والضغط على المضربين ومحاولة إجبارهم على العمل، في خرق واضح لقانون الشغل والحق الدستوري في الإضراب”.