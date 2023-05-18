الاتحاد الإنقليزي يعلن إيقاف إيفان توني مهاجم برينتفورد ثمانية أشهر



أعلن الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم امس الاربعاء إيقاف مهاجم المنتخب ونادي برينتفورد ايفان توني لثمانية أشهر وتغريمه (50 ألف جنيه استرليني (63 ألف دولار) بسبب انتهاكه لقواعد المراهنات.

ولن يكون بوسع توني البالغ من العمر 27 عاما اللعب مع النادي أو المنتخب الإنقليزي حتى انتهاء إيقافه في 16 جانفي 2024. كما تم تحذير اللاعب من أي سلوك مستقبلي له.

وقال الاتحاد الإنقليزي في بيان له “تم توجيه الاتهام إلى مهاجم برينتفورد بارتكاب انتهاكات للبند الثامن من قواعد الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم في الفترة ما بين 25 فيفري 2017 وحتى 23 جانفي 2021، وتم فرض العقوبات من قبل لجنة تنظيمية مستقلة بعد جلسة استماع جرت مع اللاعب”.

وأضاف البيان أنه يمكن للاعب العودة للتدريبات في الأشهر الأربعة الأخيرة من إيقافه اعتبارا من 17 سبتمبر 2023.

وذكر نادي برينتفورد المنافس في البطولة الإنقليزية أنه ينتظر نشر الأسباب المكتوبة ومراجعتها قبل اتخاذ الخطوات التي يدافع بها عن لاعبه.

وسجل إيفان توني (20) هدفا مع فريقه برينتفورد في البطولة الإنقليزية هذا الموسم وساهم في احتلال الفريق للمركز التاسع برصيد (53) نقطة.