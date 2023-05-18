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رابطة أبطال أوروبا : مانشستر سيتي يبلغ النهائي بفوزه على ريال مدريد برباعية نظيفة

2023/05/18 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


بلغ مانشستر سيتي الانقليزي نهائي رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء لحساب إياب الدور نصف النهائي.

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا (23 و37) ومدافع ريال مدريد البرازيلي إيدر ميليتاو (76) والبديل الارجنتيني خوليان ألفاريس (90 ز1) الاهداف.

وكان سيتي انتزع التعادل 1-1 الاسبوع الماضي ذهابا على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية.

ويلتقي سيتي، في النهائي المقرر على ملعب أتاتورك في اسطنبول في 10 جوان المقبل مع إنتر الايطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره ميلان بالفوز عليه ذهابا وايابا 2-0.

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