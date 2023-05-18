جريمة شنيعة: قتلوه أمام مرآى من بناته ووالديه..والسبب صادم..!!

شهدت بلدة بمحافظة القليوبية، في مصر جريمة قتل مروعة واسبابها صادمة حيث مقتل شاب أمام منزله على مرآى من بناته الأربع ووالديه بسبب قطعة حلوى.

وتفيد تفاصيل الواقعة ان طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا قامت بشراء قطعة حلوى من متجر الضحية، ثم طلبت منه استرجاعها لكنه رفض لوجود عبث بها، وسرعان ما أبلغت أهلها وتفاجأ الضحية بـ4 منهم ينهالون عليه بالضرب والسحل حتى منزله وقاموا بطعنه بسكين بالرقبة والصدر أمام بناته الأربع ووالديه وتركوه غارقًا فى دمائه وفروا هاربين، حسب رواية نجل عم الضحية لـ”القاهرة 24″.

كما أشار إلى أن المتهمين معروفون في البلدة بكثرة ارتكاب المشاكل ولديهم عدة قضايا سابقة مطالبا بالقصاص للضحية الذي ترك والديه و4 بنات بعمر الزهور.