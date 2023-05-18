عاجل/مهدي بوكثير يفجرها ويكشف: الحج ملف فساد كبير ويجب فتح تحقيق..

هذا ما قرره القضاء في حق نادية عكاشة..#خبر_عاجل

اتحاد الشغل يصدر بيان هام..

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

جريمة شنيعة: قتلوه أمام مرآى من بناته ووالديه..والسبب صادم..!!

2023/05/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

شهدت بلدة بمحافظة القليوبية، في مصر جريمة قتل مروعة واسبابها صادمة حيث مقتل شاب أمام منزله على مرآى من بناته الأربع ووالديه بسبب قطعة حلوى.

وتفيد تفاصيل الواقعة ان طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا قامت بشراء قطعة حلوى من متجر الضحية، ثم طلبت منه استرجاعها لكنه رفض لوجود عبث بها، وسرعان ما أبلغت أهلها وتفاجأ الضحية بـ4 منهم ينهالون عليه بالضرب والسحل حتى منزله وقاموا بطعنه بسكين بالرقبة والصدر أمام بناته الأربع ووالديه وتركوه غارقًا فى دمائه وفروا هاربين، حسب رواية نجل عم الضحية لـ”القاهرة 24″.

كما أشار إلى أن المتهمين معروفون في البلدة بكثرة ارتكاب المشاكل ولديهم عدة قضايا سابقة مطالبا بالقصاص للضحية الذي ترك والديه و4 بنات بعمر الزهور.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn