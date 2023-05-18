وزير التربية يحسمها: “القانون هو الفيصل”..

قال التربية محمد علي البوغديري أن بيان وزارة التربية الصادر يوم الإثنين المتعلق بمسألة حجب الأعداد ليس تهديدا للمعلمين والأساتذة وقد كان الغرض منه إطلاع الرأي العام على مستجدات ملف حارق يهم كل العائلات التونسية دون إستثناء.

كما أكد البوغديري في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 18 ماي 2023 أن ”المفاوضات مع الهياكل النقابية للمعلمين والأساتذة مهمة وأن الحوار الإجتماعي هو ضرورة بالنسبة للوزارة، قائلا” التربية مؤمنة ومقتنعة بأن كل الإشكاليات تحل بالحوار ونحن ماضون في الحوار إلى غاية إيجاد الحلول لجميع مطالب المدرسين ومطالب كل الأسرة التربوية لأن الأخيرة لا تتكون فقط من المعلمين والأساتذة بل هناك أطراف اخرى آثرت الصبر والتريث رغم أنه يوجد لديها هي أيضا عدة مطالب نجد من بينهم القيمين والمرشدين التطبيقيين و عملة التربية”.

وتابع وزير التربية ”نحن نريد أن نؤكد مرة أخرى للرأي العام أن الحوار الإجتماعي متواصل وهو ضرورة ليس إختيارا كما أننا ننبه إلى أن الإمتحانات الوطنية مسألة مقدسة لدى العائلات ونحن من خلال بيان يوم الإثنين الماضي اردنا طمأنة العائلات بأن الإمتحانات ستجرى مراقبة وإصلاحا من أجل أن تكون هناك سنة دراسية ناجحة وارضنا طمأنة العائلات بأن الوزارة والدولة ككل تتحمل مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب التونسي في تطبيق القانون والقانون هو الفيصل لأنه في حال عدم تنزيل الأعداد فإن ذلك سيؤثر سلبيا على الإمتحانات وخاصة امتحان البكالوريا الذي هو الإمتحان الوطني التقييمي الوحيد الذي يجريه التلميذ منذ دخوله المدرسة الإبتدائية وحجب الأعداد من شأنه أن يضرب في العمق مسار العملية التربوية وانني لا أظن أن هناك من يرضى بهذا الشيء بمن فيهم المدرسات والمدرسين في الإعدادي والثانوي”.