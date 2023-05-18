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بوحجلة: حجز 5860 علبة سجائر أجنبية مهربة قدرت قيمتها بحوالي 20.510 ألف دينار…

2023/05/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدي لظاهرة التهريب وكل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام وضرب الاقتصاد الوطني.

توفرت معلومات لدى الوحدات الأمنية بمنطقة الامن الوطني بالقيروان الجنوبية بتاريخ 2023/05/17 مفادها تحوز شخص على كمية من السجائر الأجنبية المتأتية من جنحة التهريب بمنزله قصد ترويجها بطرق غير قانونية.

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة المنزل أين عثر على عدد 5860 علبة سجائر أجنبية مهربة قدرت قيمتها المالية الجملية بحوالي 20.510 ألف دينار تم حجزها على ذمة الأبحاث.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بتحرير محضر من أجل “مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر” وإحالة المحجوز على الجهات المختصة والأبحاث متواصلة.

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