عاجل/بعد ايقاف طالبين بسبب أغنية هزلية: الناطق باسم وزارة الداخلية يحسمها ويكشف..

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، اليوم الخميس 18 ماي 2023، أن وزارة الداخلية لا تصر وغير متشبثة بتتبع الطالبين الذين تم إيقافهما على خلفية أغنية هزلية.

وأوضح فاكر بوزغاية، أن ما قامت به الوحدات الأمنية كان في إطار القانون وشدد على أن القوات الأمنية من حقها فتح البحث وإعلام النيابة العمومية بذلك.

واشار بوزغاية في تصريح لاذاعة شمس أف أم الى أن وزير الداخلية أذن بعد الضجة التي شهدتها هذه الحادثة بفتح بحث إداري للتثبت في حيثيات هذه العملية.

وأكد المتحدث وجود تنسيق بين وزيري الداخلية والعدل بخصوص وضعية الطالبين، وقال بخصوص إمكانية إطلاق سراحهما، “من الناحية الانسانية هوما أولادنا والمؤسسة الأمنية والنيابة العمومية يراعيان الجانب الإنساني والقرار الأخيرة يعود للنيابة العمومية