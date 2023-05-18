عاجل/ ايقافات لمشتبه بهم في عملية جربة..وهذه التفاصيل..

التوقعات الجوية لهذا اليوم…

أول تصريح لكبير احبار اليهود بتونس بعد لقاء قيس سعيد..

سفير أمريكا يُشيد بالتدخل السريع والناجع للوحدات الأمنيّة أثناء التصدّي لمرتكب عمليّة جربة

عاجل/بعد ايقاف طالبين بسبب أغنية هزلية: الناطق باسم وزارة الداخلية يحسمها ويكشف..

2023/05/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، اليوم الخميس 18 ماي 2023، أن وزارة الداخلية لا تصر وغير متشبثة بتتبع الطالبين الذين تم إيقافهما على خلفية أغنية هزلية.

وأوضح فاكر بوزغاية، أن ما قامت به الوحدات الأمنية كان في إطار القانون وشدد على أن القوات الأمنية من حقها فتح البحث وإعلام النيابة العمومية بذلك.

واشار بوزغاية في تصريح لاذاعة شمس أف أم الى أن وزير الداخلية أذن بعد الضجة التي شهدتها هذه الحادثة بفتح بحث إداري للتثبت في حيثيات هذه العملية.

وأكد المتحدث وجود تنسيق بين وزيري الداخلية والعدل بخصوص وضعية الطالبين، وقال بخصوص إمكانية إطلاق سراحهما، “من الناحية الانسانية هوما أولادنا والمؤسسة الأمنية والنيابة العمومية يراعيان الجانب الإنساني والقرار الأخيرة يعود للنيابة العمومية

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn