متابعة/تشرف عليها فنانة معروفة: الوافي يفجرها ويكشف معطيات جديدة عن صفحة الفيسبوك “الفضائحية”..#خبر_عاجل

نشر الاعلامي سمير الوافي تدوينة جديدة حول صفحة الفيسبوك التي كان قد تحدث عنها امس والتي قال انها صفحة مختصة في الثلب والشتم وهتك أعراض المشاهير وان المشرفة عليها فنانة معروفة.

وكشف الوافي في تدوينته ان الفنانة ليست وحدها بل معها اسماء اخرى وان هذه الصفحة تحظى بمساندة احدى الاذاعات.

كما اكد انه سيتوجه للقضاء للتتبع المشرفين على هذه الصفحة.

وفي ما يلي نص التدوينة: “”أعود بسرعة وللمرة الأخيرة لهذا الموضوع بعد أن وصلتني مئات الميساجات والمكالمات من متضررين وضحايا وشهود ومطلعين…وزاد ذلك في تعزيز ملف القضية بأدلة وشهادات أخرى…!

ولا أريد أن أتوسع في تفاصيل ما ومن وراء تلك الصفحة الفضائحية التي ترتكب جرائم الثلب والتشهير وهتك الأعراض منذ مدة…بمقابل وبحسابات وبخلفيات مشبوهة…لأنني سأكتفي بالمسار القضائي أولا وهو يتطلب التحفظ في كشف أوراق الملف حتى تظل مفاجأة ثقيلة…خاصة وأن ضحايا الصفحة كثيرون ومنهم مشاهير تعرضوا الى انتهاك خصوصياتهم وأعراضهم وفيهم من أصيب أحد أفراد عائلته بجلطة بسبب صدمة التعرض للتشهير…والكثير منهم رفعوا قضايا كانت ضد مجهولين وستصبح ضد عصابة إلكترونية في طليعتها فنانة معروفة ومعها آخرون بالأسماء والتفاصيل والأدلة والبراهين…وليس غريبا أن تحظى هذه الصفحة بمساندة ودعم إحدى الإذاعات بالذات…ونعرف الأسباب والعلاقة…ونترك البقية للقضاء ليحدد المسؤوليات والشهادات والعلاقات والمصالح…وكل الضغوطات الغير مباشرة و المنحطة التي تحاول إقناعي بالتراجع ستظل فاشلة وتزيد في تورط ” المجموعة ” أو ” الوفاق “…!!!””

أكتفي بذلك مؤقتا…وأتحفظ على كشف مزيد التفاصيل…لتسهيل مهمة المحامي في رفع القضية في ملف ” ثقيل “…وعندما تبدأ الأبحاث ستسقط الأقنعة كما سقط الستار قبل ذلك عن عصابات الكترونية أخرى تم إيقاف المتورطين فيها و هم في السجن الى اليوم وفيهم هاربون في الخارج…وما ضاع حق ورائه طالب…لذلك سينال كل ضحايا تلك الصفحة حقوقهم منها بالقانون…!!!