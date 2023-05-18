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عاجل/بعد ايقاف طلبة بسبب أغنية هزلية: رئيس الدولة يتدخل ويحسمها..

2023/05/18 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

عبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 18 ماي 2023، عن استغرابه من اعتقال طلبة وهم يستدعون لإجراء الامتحانات وذلك في تعليقه على إيقاف طالبين في نابل بسبب أغنية ساخرة.

وقال رئيس الدولة خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن قبيل مغادرته لتونس في اتجاه جدة، وفق مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، إن ما حصل غير مقبول.

وتابع سعيّد “هذه الاعتقالات التي تمت فضلا عن ما يحصل في دوائر أخرى غير مقبول بالمرة”.

ودعا القضاء إلى القيام بدوره كاملا ويطبق القانون وصرح “على القضاة الشرفاء التصدي لمثل هذه التجاوزات وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بدوره كاملا في ضمان العدل لكل التونسيين”.

ولفت إلى أنه لا يتدخل أبدا في القضاء لكنه لن يسمح أن يظلم أحد في تونس وفق تعبيره

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