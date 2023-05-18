قضية ضد إلياس الغربي وهيثم المكي..#خبر_عاجل

أكد رئيس الرابطة الوطنية للامن والمواطنة معز الدبابي، ان الامانة العامة لقوات الامن الداخلي، قدمت قضية ضد الاعلاميين باذاعة “موزاييك اف ام” الياس الغربي وهيثم المكي والممثل القانوني للاذاعة.

واوضح الدبابي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الخميس 18 ماي 2023، ان موضوع الشكاية يتمثل في الثلب وهتك العرض وترويج اشاعات مسيئة لشرف مهنة قوات الامن الداخلي.

واضاف الدبابي ان الشكاية تاتي على خلفية نعت الامنيين “بالكلوشارات والمارقين على القانون”.

وعبر الدبابي عن امتعاض المؤسسة الامنية من مثل هذه التصريحات التي تربك علاقة الامني بالمواطن، خاصة وانها تتزامن مع حادثة جربة.

وتابع الدبابي انه من حق الجميع التعبير بحرية لكن في اطار الاحترام وما ينص عليه القانون، وفق تعبيره.