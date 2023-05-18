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سليانة: تنظيم ورشات علمية تدعمها قافلة قصر العلوم في المعهد النموذجي بالجهة

2023/05/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


حلت اليوم الخميس، بالمعهد النموذجي بمعتمدية سليانة الجنوبية، قافلة قصر العلوم التابعة لولاية المنستير، لفائدة أكثر من 75 تلميذا من المرحلة الإعدادية والثانوية، وفق مدير المعهد صلاح يوسف.

وبين يوسف في تصريح ل”وات” أن المؤسسة التربوية، إحتضنت ثلاث ورشات علمية حول المحيط والبيئة وعلوم الحياة والأرض وعلم الفلك أثثتها قافلة قصر العلوم، واضاف أن الورشات تهدف إلى تدعيم الجانب التطبيقي في المجال العلمي، وذلك بعرض تقنيات تخص اضافة الى المواضيع العلمية، تعزيز الجانب التطبيقي في الممارسة العلمية.

وقد أمن قصر العلوم بولاية المنستير برنامجا خاصا شمل عدة ورشات وعروض علمية قصد تبسيط بعض المفاهيم المتعلقة بعلم الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وعلوم الرياضيات، إنطلق منذ يوم الإثنين المنقضي، وشمل المدرسة الإبتدائية عين زكار ببرقو والمدرسة الإبتدائية لقصاب والمدرسة الإعدادية الأخوات بمعتمدية قعفور، وذلك في إطار البرنامج الوطني الذي تسعى من خلاله المؤسسة إلى التواصل مع تلاميذ مختلف الجهات لتدعيم رغبتهم في البحث والإستكشاف.

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