سليانة: تقدم أشغال عدد من المشاريع البلدية المدرجة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بنسب متفاوتة

تشهد أشغال عدد من المشاريع البلدية المدرجة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بعدد من معتمديات ولاية سليانة، تقدما بنسب متفاوتة، ويهدف البرنامج إلى تحسين ظروف العيش، من خلال تعبيد الطرقات وتمديد شبكات تصريف المياه وتركيز الإنارة وتحسين السكن إلى جانب توفير التجهيزات الجماعية و المرافق، وذلك من خلال بناء قاعات للرياضات الفردية وتهيئة ملاعب أحياء وإحداث مواطن شغل وموارد رزق ببناء فضاءات صناعية لتدعيم الأنشطة المنتجة

وذكر والي سليانة وليد العباسي في تصريح ل”وات” أن الجيل الأول من مشاريع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في الفترة المتراوحة بين سنوات 2012 و2016 شمل مشروع محل صناعي ببلدية سليانة، تقدمت نسبة تقدم أشغاله 30 بالمائة، وتهيئة قاعة رياضات فردية ببلدية مكثر تقدمت نسبة الأشغال بها 100 بالمائة، وتهيئة مشروع ملعب حي بمعتمدية الكريب تقدمت نسبة أشغاله 10 بالمائة

وأضاف العباسي أن الجيل الثاني من مشاريع التهذيب شمل تهذيب وإدماج عدد من الأحياء السكنية موزعين إلى أربعة أقساط، يشمل القسط الأول تهيئة حي النور وحي المنجي سليم ببلدية سليانة (مرحلة الدراسات) وتهيئة حي النور و حي الهادي خفشة بمعتمدية الروحية (مرحلة الدراسات) في الفترة المتراوحة بين 2019و2021، وشمل القسط الثاني (2020 /2021) تهيئة حي البحيرة وحي جناب الرمان بمعتمدية كسرى وحي 9 أفريل بمعتمدية سيدي بورويس وحي الملاسين بمعتمدية بوعرادة، وهي جميعها في مراحل طلب العروض لتعيين مكتب دراسات للمرة الثانية، أما القسط الثالث فقد شمل تهيئة حي أبو القاسم الشابي بمعتمدية برقو و حي النسيم بمعتمدية قعفور، وجلها في مرحلة تعيين مكاتب الدراسات، وتضمن القسط الرابع تهيئة حي الملعب بمعتمدية العروسة، وقد أمضيت الاتفاقية مع البلدية فضلا عن برمجة تهيئة حي القراوة بمكثر

وبخصوص البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المتعلق بانجاز 128 مسكنا ببلدية بوعرادة، فبلغت نسبة تقدم الانجاز 40 بالمائة، وتم الاتفاق مع المقاولة في انتظار حلحلة الإشكال العقاري، اما في ما يتعلق بالبرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، فقد تم تعيين المقاولة لتهيئة حي المنجي سليم بمعتمدية مكثر فيما بلغت نسبة تقدم أشغال التعبيد والتنوير العمومي بالقنطرة 80 بالمائة وسيتم حال تتوفر الاعتمادات اللازمة الانطلاق في أشغال مشروع التعبيد والتنوير العمومي بمنطقة المنصورة من معتمدية كسرى، وفق ذات المصدر.

من جهته، أفاد رئيس مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بولاية سليانة غسان بوفتح “وات” بأنه تمت حلحلة إشكاليات مشروع قاعة الرياضات الفردية وملعب الحي ببلدية مكثر بقيمة اعتمادات جملية تقدر ب1.4 مليون دينار باعتبار انتهاء الأشغال وعدم دخولها حيز الاستغلال لعدم تركيز عدادات الكهرباء وربط القاعة بالماء الصالح للشرب، وتم الاتفاق مع المصالح المعنية لتدخل حيز الاستغلال مع بداية شهر جوان فضلا عن الاتفاق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتركيز العدادات المتعلقة بمشروع الطرقات والتنوير العمومي ببلدية سيدي مرشد ( 600 ألف دينار) في أقرب الآجال