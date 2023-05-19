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أسعار البيض تسجل انخفاضا..

2023/05/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن بالتفصيل إبراهيم النفزاوي اليوم الجمعة 19 ماي 2023، تسجيل وفرة في إنتاج البيض مؤخرا، حيث تمّ إنتاج 155 مليون بيضة كإنتاج شهري، إضافة إلى وجود 8 ملايين بيضة من مخزون رمضان الفارط، في المقابل تمّ تسجيل انخفاض في نسبة الاستهلاك وعزوف تجار الجملة والتفصيل عن المتاجرة في هذه المادة.

وبين النفزاوي في تصريح لاذاعة موزاييك بأنّه تمّ عقد جلسة جمعت جميع المتدخلين في القطاع يوم 8 ماي فارط واقترحت الغرفة هامش ربح لا يقل عن 30 مليم في البيضة الواحدة لتاجر التفصيل، في انتظار الموافقة على هذا المقترح.

وأكّد تسجيل انخفاض في سعر البيض، حيث يتراوح سعر الأربع بيضات في الأسواق بين 1100 و1600 مليم، قائلا”: ” 1300 مليم سعر معقول جدا، وكل من يشتري البيض بأكثر من ذلك فليتحمّل مسؤوليته ”.

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