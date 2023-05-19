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العياشي الزمال يوجه رسالة لسعيد وللمعارضة..

2023/05/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد رئيس حركة عازمون، العياشي الزمال، اليوم الجمعة 19 ماي 2023، أن لا يوجد أي حلّ في تونس سوى التهدئة السياسية التي يجب أن تصبح قضية رأي عام وفق قوله.

وبين العياشي الزمال، أن التجاذبات ستعمق الأزمة و”على التونسييين أن يعوا جيدا بأنه في النهاية تونس ستدفع الثمن والسقف سيسقط على الجميع”.

ودعا الزمال في تصريح لإذاعة شمس اف ام رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى توجيه خطاب تهدئة ووحدة وطنية لكل التونسيين مطالبا في المقابل المعارضة بإيقاف التصعيد .

كما أشار المتحدث إلى أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل نمثل جزء من التهدئة.

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