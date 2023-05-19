بطولة روما للتنس: مدفيديف يتأهل إلى نصف النهائي

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثالث عالميا، إلى نصف نهائي بطولة روما للتنس للأساتذة بفوزه على الألماني يانيك هانفمان الصاعد من التصفيات بمجموعتين دون مقابل بواقع 6 / 2 و 6 / 2 امس الخميس في الدور ربع النهائي.

ويلتقي مدفيديف في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميا وصيف بطل العام الماضي والكرواتي بورنا تشوريتش السادس عشر عالميا. ويسعى مدفيديف نحو لقب خامس هذا الموسم وثان في /الماسترز/ بعد ميامي.

وقال الروسي – الذي لم يفز بأي مباراة على الأراضي الترابية في روما خلال مشاركاته الثلاث السابقة (2018 و2019 و2021) – إنه بات قادرا على فرض نفسه على هذه النوعية من الملاعب بعدما حقق 4 انتصارات في حين لم يخسر سوى مجموعة

واحدة.

في المقابل، خاض هانفمان البالغ من العمر 31 عاما أول مباراة في مسيرته في ربع نهائي إحدى بطولات الاساتذة، حيث كان يحلم بإنجاز جديد في العاصمة الإيطالية بمواجهة أحد اللاعبين المصنفين ضمن العشرة الأوائل في الترتيب العالمي عقب اخراجه الروسي أندري روبليف السادس في ثمن النهائي، وقبله الأمريكي تايلور فريتز التاسع في الدور الثاني.