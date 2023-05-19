تكوين مهني: انطلاق المسابقة الوطنية في الاشهاد حول التكنولوجيات ميكروسوفت

انطلقت اليوم الجمعة بمكتب “سمارت فيوتشر” بالمنزه من ولاية أريانة، المسابقة الوطنية في الاشهاد حول التكنولوجيات ميكروسوفت بمشاركة 75 من متكوني التكوين المهني يمثلون 23 من مراكز التكوين المهني.

وتدور فعاليات المسابقة التي جاءت بالتعاون بين الوكالة التونسية للتكوين المهني ومؤسسة “سمارت فيوتشر” بعد مشاركة 2000 متكون من 28 مركز تكوين في التصفيات الجهوية للمسابقة، التي أقيمت خلال الفترة المتراوحة من 24 أفريل الماضي الى 12 ماي الجاري، حسب بلاغ من الوكالة تحصلت (وات) على نسخة منه.

ويتأهل صاحب كل من المركز الأول والثاني للمشاركة في المسابقة العالمية التي ستدور فعالياتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال صائفة 2023 وستمنح جوائز مالية لأصحاب المراكز العشرة الأولى.

ولفتت الوكالة في بلاغها الى أن هذه المسابقة تساهم بشكل كبير في تعزيز مستوى التكوين المهني في مجال التكنولوجيا المكتبية، الى جانب منح الفرصة للمشاركين في تطوير مهاراتهم وزيادة معرفتهم بأحدث التقنيات والأدوات التي تقدمها ميكروسوفت.

وأبرزت أنه من خلال المسابقة، يمكن للمتكونين تحسين فرصهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية أفضل في هذا المجال، الى جانب تعزيز روح المنافسة بين المتكونين وتشجيعهم على تحقيق أفضل أداء ممكن.

ويتم تقييم المشاركين بناءً على مستوى معرفتهم ومهاراتهم في استخدام تكنولوجيات ميكروسوفت المكتبية وقدرتهم على حل المشكلات وتطبيق المفاهيم في بيئة العمل.