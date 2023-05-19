سوسة : ضبط الاستعدادات الخاصة بتأمين السير الناجع للامتحانات الوطنية

كشفت المندوبة الجهوية للتربية بسوسة، ليلى بن ساسي، عن الانتهاء من الاعداد المادي واللوجستي لتأمين أفضل الظروف قبل موعد ااجتياز امتحانات شهادة الباكالوريا، وشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، ومناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية بولاية سوسة.

وذكرت بن ساسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية وخصّصت لضبط الاستعدادات الخاصّة بتأمين السير الناجع للامتحانات الوطنية، أن 8205 مترشّحين بولاية سوسة سيتقدمون، بداية من يوم 7 جوان القادم لاجتياز امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية، موزعين الى 6896 من المعاهــد العمومية و896 من المعاهـــد الخاصـة و413 مترشحا بصفة فردية، وسيسهر على مراقبتهم 3150 أستاذا في 29 مركز اختبار.

وأشارت إلى أن عملية تجميع المواضيع ستتم في مركز واحد، على ان تقع عمليات الإصلاح في مركزين اثنين بمشاركة 1120 استاذا مكلّفا بالإصلاح.

وأضافت أن 2169 تلميذا ترشحوا لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وشهادة ختم التعليم التقني موزعين على 14 مركز اختبار بولاية سوسة، فيما ترشّح لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية 3835 تلميذا موزعين، سيسهر على مراقبتهم 663 أستاذا مراقبا في 15 مركز اختبار كتابي.

ودعا والي سوسة، نبيل الفرجاني، الذي اشرف على اشغال الجلسة، كافة المعتمدين الى عقد جلسات محلية للوقوف على كافة الجزئيات، وزيارة مراكز الامتحانات، وتعهّد محيطها بالعناية والتنظيف، والحرص على القضاء على مصادر الضجيج المتأتية من الأسواق والمحلات القريبة من مراكز الاختبارات، وذلك من أجل توفير الأجواء الملائمة للتلاميذ.

كما دعا الوالي الى توفير الحماية المسترسلة لمراكز الإيداع والإصلاح والتجميع، وتكثيف الدوريات، وتأمين مراكز الامتحانات، والحرص على التصدي لكافة محاولات الغش.