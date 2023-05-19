من بينهم طبيبة وعون ديوانة: السجن لمتهمين بجلب “البوتوكس الفاسد” من تركيا..

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن مدة 11 عاما في حق طبيبة مختصة في التجميل متهمة بجلب كميات من ” البوتوكس” الفاسد من تركيا لترويجه في تونس.

كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة أربعة اعوام في حق خمسة متهمين اخرين من بينهم عريف بالديوانة وموظفين بشركة الخطوط الجوية التونسية متهمين بالتواطؤ مع الطبيبة والتستر عليها.

وتفيد أوراق ملف القضية أن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي تمكنوا خلال شهر جوان من سنة 2021 من ضبط كمية هامة من ” البوتوكس” قادمة من تركيا ليتبين أنها منتهية الصلوحية وصاحبتها طبيبة مختصة في التجميل.

وبالمزيد من الأبحاث تبين وجود متهمين اخرين تواطؤوا مع الطبيبة وذلك بالتستر عليها وتسهيل تمرير بضاعتها الفاسدة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.