عاجل: وزير التربية يحسمها ويعلن عن خبر سار للتلاميذ والأولياء..

قال محمد علي البوغديري وزير التربية على هامش حضوره تظاهرة تربوية اليوم بالحمامات، إن لقاء جمعه بالأمين العام المساعد عبد الله العش رئيس الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة في آجال مفتوحة بالحمامات، وبكاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، خلص فيه الثالوث إلى حل الأزمة، مؤكدا إعادة الأعداد وانتفاء امكانية سنة بيضاء وإجراء الامتحانات الوطنية في موعدها دون مقاطعة أو إضراب، وفق قوله.

وأضاف البوغديري في تصريح لموزاييك: “هناك مشاورات متواصلة والنقاش يتطور ويتقدم في اتجاه البحث عن حل وأعتقد أن الحل قادم والقادم أفضل”!

وأكد أن “المكسب الذي سيقدّم لمدرسي الثانوي ينسحب على مدرسي الأساسي، لأن كل الإطار التربوي يعنينا”!