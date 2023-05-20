عاجل: هيئة المحامين تُصدر قرارات تأديبية ضدّ عدد من منظوريها..

أصدر مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس جملة من العقوبات في حقّ عدد من منظوريه تراوحت بين الشطب النهائي من جدول المحاماة والإيقاف المؤقّت عن مباشرة المهنة.

وحسبما أعلنته هيئة المحامين مساء أمس الجمعة فقد تقرّر “المحو” نهائيا من جدول المحاماة بخصوص ثلاث ملفات نظر فيها مجلس التأديب، إضافة إلى تسليط عقوبة التشطيب من جدول الهيئة مدة ثلاثة أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل، والإيقاف المؤقت عن مباشرة المهنة مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل، والإيقاف المؤقت عن المباشرة مدة عام واحد مع الإذن بالنفاذ العاجل، والإيقاف المؤقت طيلة ستة أشهر، والايقاف المؤقت طيلة ثلاثة أشهر.

كما قرّر مجلس التأديب تسليط توبيخ على محامين في ثلاث ملفات. تقرر أيضا عدم المؤاخذة والحفظ في ستّة ملفات.

ولم يوضّح مجلس التأديب طبيعة المخالفات المنسوبة إلى منظوريه في الملفات المعروضة على أنظاره.