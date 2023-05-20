بين المهدية،صفاقس، والمنستير: إحباط عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على المنظمين والوسطاء..

تمكن فريق مشترك بين وحدات إدارة الاستعلامات والأبحاث بالحرس الوطني وفرقة الإرشاد البحري بالمهدية من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وضبط عدد 11 مجتاز تونسي والتعرف على منظم العملية والاحتفاظ به وحجز مبلغ مالي قدره 13750 دينار .

كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بطبلبة وفرقة الإرشاد البحري بالمنستير بمشاركة حضيرة تدخلات سريعة بإقليم الحرس الوطني بالمنستير من مداهمة منازل عدد من منظمي عمليات الاجتياز والقبض على عدد 03 من بين العناصر الإجرامية الضالعة في التحضير والإعداد والوساطة .

وتمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمهدية ايضا من ضبط منظم عمليات اجتياز خلسة ومفتش عنه لدى نفس الوحدة من أجل تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة والتحيل .

في سياق متصل تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بجبنيانة من إلقاء القبض على عدد03 مفتش عنهم ومنظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة . تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .

هذا وتقوم الإدارة العامة للحرس الوطني بمضاعفة مجهوداتها للإطاحة بالشبكات المنظمة لعمليات الهجرة غير النظامية من طرف الأفارقة جنوب الصحراء والعمل على إيقاف كل عمليات التحيل والمتاجرة بالأرواح في بلادنا من طرفهم .