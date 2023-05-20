حجز 895 لترا من الزيت المدعم لدى صاحب وحدة مختصة في صنع المرطبات بالعالية..

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت، امس الجمعة، من حجز 895 لترا من الزيت المدعم، حجزا فعليا، لدى صاحب محل لصنع المرطبات و”الكاكي”، مع اتخاذ الاجراءات القانونية لاعادة توزيعها بالمسالك المنظمة واستصفاء قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي “وات”.

واوضح البجاوي ان العملية تمت في إطار اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة خاصة في المنتوجات المدعمة والموجهة في غير محلها ،وذلك إثر عمليات تدقيق من قبل المصالح الرقابية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، معززة بفرقة الحرس البلدي والحرس الوطني بالعالية ، حيث تم ضبط صاحبها بصدد مسك واستعمال مادة الزيت النباتي المدعم، بعد ان تزود بها من أحد الموزعين بالجملة.

واضاف ان صاحب المحل المخالف عمد الى إفراغ مادة الزيت المدعم في أوعية بلاستيكية ذات سعة 5 لترات معدة في الأصل لإحتواء مادة الزيت النباتي غير المدعم، للتمويه ومغالطة الجهات الرقابية.

وذكر المدير الجهوي ان الفرق الرقابية المشتركة قامت تبعا بتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مواد مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، علاوة على مواصلة العمل لإستكمال الأبحاث المتعلقة بتاجر الجملة الذي قام بتزويد صاحب المحل المخالف، بالزيت المدعم