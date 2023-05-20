أكثر من 4 آلاف عرض تشغيل في قطاع السياحة..

كشفت نتائج استبيان الكتروني موجه مؤخرا إلى المؤسسات السياحية لتحديد حاجياتها من الموارد البشرية عن “وجود طلبات ملحة بأكثر من 4000 عرض شغل بنحو 80 مؤسسة سياحية، بحسب ما أعلنته اليوم وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتم اجراء هذا الاستبيان بين 2 و10 ماي الجاري بالتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة السياحة، تنفيذا لمخرجات جلسة عمل منعقدة بتاريخ يوم 17 أفريل 2023 بين الوزارتين والهياكل الراجعة لهما بالنظر.

ولتلبية عروض الشغل المتوفرة في قطاع السياحة، سيتم تنظيم أيام جهوية للتشغيل في قطاع السياحة، وذلك من 24 إلى 31 ماي الجاري بعدد من الولايات التونسية.

وتشمل الأيام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة، في مرحلة أولى، ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية ومدنين لتلبية عروض شغل تصل إلى 2000 عرض شغل مؤكد.

كما ستشمل الأيام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة، في مرحلة ثانية، ولاياتي تونس وطبرقة لتلبية عروض شغل تصل إلى 1000 عرض شغل مؤكدة وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل.

وستشرف على تنظيم هذه الايام كل من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والوكالة التونسية للتكوين المهني، ووكالة التكوين في مهن السياحة، والغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني، وذلك بالتعاون مع منظمة “سويس كونتاكت”.

ويهدف تنظيم الأيام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة إلى تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية في قطاع السياحة من الموارد البشرية واليد العاملة المتخصصة فضلا على العمل على ضمان أوفر ظروف نجاح الموسم السياحي الحالي خلال فترة الذروة.

كما ترمي إلى إدماج أصحاب الشهائد العليا وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني بمختلف المؤسسات السياحية للنهوض بجودة الخدمات المقدمة والترويج لتونس كوجهة سياحية مميزة وذات قدرة تنافسية عالية.