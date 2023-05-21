انفجار لغم في جبل الطويرف واصابة شيخ 60 سنة..

انفجر صبيحة اليوم الأحد لغم تقليدي الصنع بالمكان المعروف الكدية الحمراء جبل الكميم الطويرف من ولاية الكاف مما اسفر عن إصابة مواطن عمره حوالي 60 سنة أصيل المنطقة أثناء جمعه لمخاريط الصنوبر الحلبي .

وقد تم توجيه المصاب إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي الاسعافات.

نشير وأن ” الكدية الحمراء” مكان الانفجار سبق وأن شهد خلال سنة 2018 انفجارين أحدهما على احد المواطنين والثاني على بقرة.

ويبقى الموضوع محل اهتمام بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والتي أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بالكاف بمباشرة محضر عدلي تحت عنوان “الإنتماء الى تنظيم ارهابي و تكوين وفاق قصد الإعتداء على امن الدولة الداخلي و محاولة القتل العمد مع سابقية القصد و زرع آلة إنفجارية”.