المرسى: يُضرمون النار في سيارة راسية ثمّ يلوذون بالفرار..

تعمّد 3 أشخاص على إضرام النار في سيارة كانت راسية في المرسى ولاذوا بالفرار على متن دراجة نارية، وفق ما أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني.

وبينت أنه إثر تعمّد مجهولين إضرام النار بسيارة أحد المواطنين بجهة المرسى ثم لاذوا بالفرار، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية، بإجراء جملة من التحريات الميدانية اعتمادا على ما وثقته كاميرات المراقبة المحاذية لمكان الواقعة أمكن التعريف بهوية المظنون فيهم (03 شبان) تحصّنوا بالفرار على متن دراجة نارية.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، وقع مداهمة مقرات سكنهم أين أمكن القبض على شخصين، وتم الإحتفاظ بهما بعد استشارة ممثل النيابة العمومية وإدارج مشاركهما بالتفتيش والأبحاث متواصلة.