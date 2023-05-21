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وفاة زوجين اختناقا بالغاز بالدندان..

2023/05/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تُوفي اليوم الأحد بمنطقة الدندان من ولاية منوبة زوجان (سبعينيان) اختناقا بالغاز في منزليهما، وفق ما أفاد به مصدر أمني صحفية مكتب (وات) بالجهة.
وأضاف المصدر ذاته أن إبنة الضحيتين توجهت لتفقدهما بعد أن تعذر الاتصال بهما ظهر اليوم فوجدتهما مفارقين للحياة بسبب تسرب الغاز بالمنزل، مؤكدا أنه جرى إعلام وحدات الحماية المدنية والأمن الوطني وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية.
وقال إن السلطات المعنية قامت بإجراءات المعاينة والإذن بإحالة جثتي الضحيتين على مصالح الطب الشرعي بمستشفى “شارل نيكول”، وفتح تحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الوفاة.

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