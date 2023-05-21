عاجل: ايقافات جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة..

أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث بالقضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، اليوم الأحد بالاحتفاظ بتاجر سيارات مفتش عنه على ذمة القضية.

وحسب الأبحاث المجراة فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت أذنت بادراج تاجر سيارات يدير معرضا لبيعها بجهة المرسى بالضاحية الشمالية، في التفتيش على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي الموقوف على ذمتها كمال اللطيف، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك ، وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وغيرهم .

وحسب ذات المعطيات التي اوردتها اذاعة موزاييك فقد تم فجر اليوم الأحد ضبط وايقاف تاجر السيارات من طرف وحدة مختصّة من الحرس الوطني وذلك بجهة حدائق قرطاج.

وباعلام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذن بالاحتفاظ بالعنصر الموقوف لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، واحالته لاحقا على أنظاره لاتخاذ ما يراه صالحا في شأنه.

ويُشار إلى أنّه محل تفتيش في عدة قضايا تتعلق بالتحيّل والخيانة الموصوفة لفائدة جهات أمنية مختلفة ومحاكم تونس وسوسة.