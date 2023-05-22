البطولة الفرنسية (الجولة 36):باريس سان جيرمان يقترب من التتويج باللقب

اقترب فريق باريس سان جيرمان من التتويج بلقب البطولة الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أوكسير بهدفين مقابل هدف، (2-1) مساء امس الاحد ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ويدين النادي الباريسي بالفضل في فوزه لنجمه كليان مبابي الذي أحرز هدفي الفوز في الدقيقتين (6 و8)، فيما أحرز لاسين سينايوكو هدف أوكسير في الدقيقة (51).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى (84) نقطة في المركز الأول متفوقا على لانس صاحب المركز الثاني، بست نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة، وبالمقابل توقف أوكسير في المركز السادس عشر برصيد (34) نقطة.

ويحتاج النادي الباريسي لثلاث نقاط من مباراتين ليتوج بلقبه الحادي عشر في تاريخ النادي.

وفي الجولة ذاتها، تغلب لانس على لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1) و فاز أجاكسيو على رين بخمسة أهداف دون رد، وستاد بريست على كليرمون بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل نيس وتولوز من دون أهداف، وريمس مع أنجيه بهدفين لكل فريق، وتروا مع ستراسبورغ بهدف لكل فريق.