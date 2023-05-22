صادم: امرأة تضرم النار في جسدها..وهذه التفاصيل..

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ لها، أنها تلقت إشعارا بخصوص إقدام إمرأة في العقد الرابع بإضرام النار في جسدها باستعمال مادة حارقة لأسباب لا تزال قيد التحقيق.

وأكدت الوزارة أن المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالقصرين، قد باشر فوريا، التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والتعهد بطفلي التي أقدمت على إضرام النار في جسدها.

وقد تولى مكتب المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالجهة، حسب ذات البلاغ، وضع أخصائية نفسانيّة لتقديم الإحاطة النفسية والاجتماعية اللازمتين للطفلين بداية من مساء اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه مباشرة إثر هذه الواقعة تم نقل هذه الأم إلى إحدى المؤسسات الصحية بالجهة لتلقي العلاج ووضعها تحت المراقبة الصحيّة المكثّفة.