اليوم: انعقاد هيئة إدارية قطاعية للتعليم الثانوي..

تنعقد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي والتربية البدنية اليوم الاثنين 22 ماي 2023، انطلاقا من الساعة 15.00 بعد الزوال، وذلك وفق ما أفادت جامعة التعليم الثانوي في تدوينة مقتضبة على صفحتها الرسمية على فايسبوك.

وللتذكير فان النقابة العامة للتعليم الثانوي بتونس،كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن قرارها بإبقاء أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في حالة انعقاد، وعن إبقاء جميع قراراتها السابقة نافذة المفعول.

وأشارت النقابة في تدوينة عبر صفحتها على فايسبوك، إلى أن هذا القرار يأتي نظرا لتواصل المفاوضات مع سلطة الإشراف.