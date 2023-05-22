في حادثة صادمة: ايقاف معلمة بتهمة معاشرة تلميذ عمره 16 سنة..!

تم منتصف ليل الخميس الماضي، ايقاف معلمة تدعى Tracy Vanderhulst البالغة 38 عاما في أمريكا بتهمة هي الأسوأ والأبشع، وهي إغواؤها لتلميذ في صفها، بالكاد عمره 16 سنة، ومعاشرته.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة، منها شبكة Fox News التلفزيونية، أن السلطات المحلية تعتقد بوجود ضحايا آخرين لمعلمة الرياضيات Tracy Vanderhulst .

وكانت الشرطة نقلت المعلمة تريسي إلى”مركز الاحتجاز المركزي” بمقاطعة San Bernardino حيث تم الإفراج عنها يوم السبت بكفالة مقدارها 30 ألف دولار، وفقا لما ألمت به “العربية.نت” مما ذكره موقع صحيفة Conan Daily الوارد فيه أيضا، أن مدرستها وصفتها سابقا بأنها “لطيفة ومبتكرة، نأمل تربية أطفالنا على يديها” في منصة لها بفيسبوك، وأن راتبها السنوي، كان في 2020 أكثر من 109 آلاف دولار.

أما التلميذ الذي أغوته واستدرجته إلى حيث عاشرته في الخفاء السري مرارا، قبل أن يكشف أمره لعائلته، فمنعت السلطات نشر اسمه، أو عدد المرات التي استفردت به المعلمة في حال تمت معرفتها، إلى أن ينتهي التحقيق وفق ما اوردته العربية نت.