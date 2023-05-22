عاجل/تقلبات جوية منتظرة: لجنة مجابهة الكوارث بهذه الولاية تتحرك..

بعد التوقّعات الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص التقلّبات المناخية المنتظرة، وتوقّع نزول كميات هامة من الأمطار خصوصا على مستوى الشريط الحدودي، إنعقدت أمس الأحد بمقرّ ولاية الكاف اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لاتّخاذ جملة من القرارات.

وقد تمّ التأكيد على أخذ الاحتياطات اللازمة تحسّبا لما تسبّبه الأمطار الغزيرة المتوقّعة من سيلان وارتفاع مستوى المياه بالأودية وبالأحياء السكنية. وبقاء اللجنة الجهوية، واللجان المحلية بالمعتمديات الحدودية في حالة انعقاد دائم ويقظة تامة لمتابعة الوضع والتدخّل في الإبان عند الضرورة.