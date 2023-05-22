مدنين: انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفاهية لتلاميذ البكالوريا شعبة رياضة



انطلقت، اليوم الاثنين، بولاية مدنين، الاختبارات التطبيقية والشفاهية لتلاميذ البكالوريا شعبة رياضة وعددهم 31 مترشحا ومترشحة تشرف عليهم لجنة متكونة من 13 فردا بين أساتذة ومتفقدين مساعدين، وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة لسعد لعمامي.

ويتوزّع المترشحون إلى 13 مترشحا في اختصاصات الملاكمة والعاب القوى والكيغ بوكسينغ يجتازون اختباراتهم بالمركب الرياضي صلاح الدين بن حميدة، و18 مترشحا في اختصاصات الجيدو والكاراتي يمتحنون في معهد مدنين.

وبالمناسبة، تحوّل والي مدنين سعيد بن زايد الى المركب الرياضي صلاح الدين بن حميدة لمتابعة سير هذه الاختبارات، والتقى بالاطار المشرف عليها وبعدد من المترشحين متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

من جهة اخرى، انطلقت بالجهة الاختبارات التطبيقية لمادة الاعلامية لشعبة العلوم الاعلامية مادة الانظمة والتكنولوجيا المعلوماتية لتتواصل على امتداد كامل الأسبوع.

وتعدّ ولاية مدنين 5148 مترشحا في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2023 منهم 4389 مترشحا من المعاهد العمومية و515 مترشحا بالمعاهد الخاصة و244 ترشحوا بصفة فردية.