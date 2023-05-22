سعيد يفجرها: “الخبز خط أحمر..ولن يسمح بالتلاعب به”..

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 22 ماي 2023، على هامش زيارته إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر ولن يسمح بالتلاعب بها، وفق قوله.

وقال:” خبز المواطن لا بد من توفيره، وعلى ديوان الحبوب أن يكون في مستوى المرحلة لأنه لا يمكننا ترك العابثين يتلاعبون بقوت المواطن”.

وتابع:” المواطن البائس الفقير لا يجد حظه في وطنه ولا بد من وضع حد لما يحصل.. انقطاع الخبز والزيت والقهوة يندرج في إطار تأجيج المجتمع لغايات سياسية معروفة، وعلى الشعب أن ينتبه لذلك”.

وأردف:” على كل المسؤولين في الإدارة أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة.. لا يمكن القبول بأي مسؤول يخدم لأطراف أخرى.. أعرفهم بالأسماء ولن نسكت على تجويع الشعب التونسي”.

وأضاف:” هم يريدون تأجيج الوضع لكننا سنضع حداً لذلك.. وإن كانوا يظنون أنهم سيفلتون من المحاسبة فهم مخطئون”.