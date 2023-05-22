دعم علاقات التعاون بين تونس وليبيا في المجال الانتخابي محور لقاء بين رئيس هيئة الانتخابات ونظيره الليبي بطرابلس

مثلت سبل دعم علاقات التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، والاستفادة المشتركة من تجربتهما في المجال الانتخابي، أبرز محاور اللقاء الذي دار بين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونظيره الليبي عماد السايح، بمقر المفوضية بالعاصمة الليبية طرابلس.

واطلع بوعسكر، خلال الزيارة التي أداها الى مقر المفوضية، على سير عمل مختلف الادارات والاقسام التابعة لها، وسلّم بالمناسبة رئيس المفوضية درع هيئة الانتخابات، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن هيئة الانتخابات.

يشار الى أن بوعسكر، تولى أمس الأحد بطرابلس، خلال المؤتمر الاقليمي الذي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، حول “تعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة: آليات و حلول”، بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات والاتحاد النسائي الليبي، رئاسة الجلسة الحوارية الخاصة بموضوع “دور الادارات والهيئات الانتخابية والمجتمع المدني في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات”، والقى مداخلة بالمناسبة.