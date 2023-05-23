رفع الجلسة العامة الصباحية للبرلمان المخصصة لانتخاب اللجان القارة

تم ظهر اليوم الثلاثاء، رفع الحصة الصباحية من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والمخصصة لانتخاب اللجان القارة، على أن تستأنف الجلسة أشغالها في حدود الساعة الثانية بعد الزوال.

وكان إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، بيّن في كلمة له في افتتاح هذه الجلسة، أن جدول أعمال الجلسة العامة يتضمّن نقطة واحدة تتعلّق بانتخاب اللجان القارة وعددها 13 لجنة، موضّحا أنها تلتئم عملا بأحكام الفصل 98 من النظام الداخلي، ووفق قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 19 ماي 2023 والمتعلق بعقد هذه الجلسة العامة لانتخاب اللجان القارة السيادية، تبعا للأحكام المضمّنة بالفصل 52 من النظام الداخلي.

وأضاف أن المجلس يشرع اليوم في عملية انتخاب اللجان القارة التي “تعدّ المحرك الرئيسي للمجلس، بعد أن تمّ استكمال تشكيل مكتب المجلس وعقده يوم الجمعة الفارط لأوّل اجتماع له”. كما عبّر عن يقينه في “تطلّع جميع النواب إلى الشروع في ممارسة مهامهم النيابية بصفة ملموسة، من خلال الانضمام إلى عضوية مختلف هياكل المجلس وبصفة خاصة اللجان القارة التي ينتظرها عمل تشريعي ورقابي هام”.

وذكّر بودربالة بأنّ تكوين اللّجان يتمّ وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي. وأنّ الكتل تنتخب ممثّليها في اللجان حسب حصّة كلّ منها في كلّ لجنة بأغلبية أعضائها، حيث ينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل، وذلك عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 52 من النظام الداخلي.

كما بيّن أنه “إذ تمّ اعتماد آلية التمثيل النسبي لتوزيع الحصص في عضوية اللجان، فإنّ الحرص متأكّد من أجل تكريس خيار الانتخاب على الأفراد، وعليه فإنّ ورقة الانتخاب وإن تضمّنت كلّ المترشحين في قائمة واحدة، فإنّ الاختيار يبقى حر لكل مصوّت لمنح صوته للمترشح أو المترشحين الذين يدعمهم”.

وقد تلا رئيس المجلس، أسماء المترشحين في كل اللجان، قبل الشروع في عمليات التصويت.