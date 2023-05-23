بتأثر كبير/بعد الضجة الكبيرة حول عودتها: زوجة عمار الجمل تخرج عن صمتها وترد..

دعت روروات زوجة اللاعب السابق عمار الجمل متابعيها الى احترام خصوصياتها وعدم التدخل في حياتها العائلية وما يحصل بينها وبين زوجها.

وقالت روروات في فيديو نشرته عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية بالفيسبوك: “بربي احترموا وجيعة الناس ناس يعلم بيها ربي ماشية جاية على المحامين وربي يعلم بيها اش تعدي وهوما ينشروا في الاشاعات ..هاوا رجعوا اليد في اليد ويعملوا في البوز والافلام..”.

واضافت روروات بتأثر كبير باكية “اكيد نتقابلو وباش نزيدوا نتقابلو خاطر الامور متتفضش بالفيسبوك ولا نحي لابوني خاصة بين زوز بيناتهم عرس”.

وتجدر الاشارة الى ان اللاعب السابق عمار الجمل كان قد اعلن مؤخرا عن طلاقه من الانستغراموز روروات.