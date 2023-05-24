البريد التونسي يصدر طابعا بريديا

يصدر البريد التونسي غدا، الخميس 25 ماي 2023، طابعا بريديا بمناسبة إحياء تونس وسائر بلدان القارة الإفريقية، الذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والمسماة حاليا بالاتحاد الإفريقي تحت شعار “إفريقيا مستقبلنا”.

وأوضح البريد التونسي في بلاغ أصدره، الأربعاء، أن الاحتفال بهذه الذكرى يمثل حدثا تاريخيا لما تكرّسه المنظّمة من مبادئ وطموحات للنهوض بدول القارّة وتجسيم الأهداف التي تأسّست من أجلها.

وأشار البريد التونسي إلى أنّ الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة بـه تعرض للبيع اِبتـداء من يــوم 25 مــاي 2023، بجــميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر

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