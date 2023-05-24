تنسيقية إطارات وأعوان الصحة تلوح بالدخول في اضراب مفتوح

أفاد الأمين العام للتنسيقية الوطنية التونسية لاطارات وأعوان الصحة شكرى المبروكي اليوم الأربعاء أن إطارات وأعوان الصحة سيدخلون في اضراب مفتوح واعتصام بمقر وزارة الصحة بداية من الاثنين 29 ماي الجاري وطيلة أسبوع من خلال إيقاف الخدمات في العيادات الخارجية والتكميلية بجميع المؤسسات الاستشفائية.

وأضاف شكري المبروكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التحركات الاحتجاجية ستمتد في حال عدم الاستجابة لما جاء في اتفاق 16 فيفري 2023 الى أقسام الاستعجالي.

وأكد أن منخرطى التنسيقية والتي تضم 15 ألف منخرط سيخوضون هذا التحرك الاحتجاجي لتفعيل اتفاق 16 فيفري الممضى مع وزارة الصحة ولم يتم الى اليوم تنفيذ بنوده والتي تتمحور جلّها حول مطالب إدارية لتنظيم العمل بالهيكل العمومي الاستشفائي وفتح ملفات الفساد التي تنخر القطاع حسب قوله.

واعتبر أن تنظيم العمل يعتبر حسب توصيفه “فوضوي ويعود بالمضرة على المواطن”، مضيفا أن التنسيقية تطالب بسن قانون أساسي لجميع مهنيي القطاع وانتداب المساعدين الصحيين الذين طالت بطالتهم.

ولفت شكري المبروكي في سياق متصل الى أن التنسيقية أودعت منذ شهر لدى مكتب مجلس نواب الشعب مشروع لاصلاح وهيكلة المؤسسات الاستشفائية.

يذكر ان التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة تأسست منذ سنة 2021 وهي نقابة تونسية مستقلة.