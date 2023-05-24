سيدي بوزيد: تواصل انجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة بمعتمدية السعيدة

يتواصل بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد، انجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة في إطار القسط الثالث منها، والتى تهدف الى تحسين مستوى مؤشرات التنمية الاقتصادية خاصة في مجال النهوض بالتشغيل ودعم البنية الأساسية وتدعيم المشاريع الفلاحية ومشاريع الصحة والشباب، حسب ما ذكره المنسق الجهوي لمشاريع برنامج التنمية المندمجة مراد عزري في تصريح ل”وات”.

وتتضمن المشاريع انجاز حي حرفي بكلفة 700 ألف دينار لفائدة أصحاب الشهادات العليا الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص وانطلاق أشغال السوق البلدي بالسعيدة بقيمة 1 فاصل 2 مليون دينار.

وبين عزري ان أشغال بناء مركز الصحة الأساسية بالغابة السوداء انتهت في انتظار مرحلة توفير التجهيزات وبداية الاستغلال الذي من المنتظر ان يكون خلال شهر جوان القادم، في حين بلغ مشروع بناء قسم الاستعجالي بكلفة 1 فاصل 3 مليون دينار مرحلة إعداد الدراسات.

وفي ما يتعلق بمشاريع الماء الصالح للشراب، يتم حاليا إعداد الملف الخاص بتزويد 240 عائلة من أولاد سيدي خليفة بالسعيدة بكلفة 8ر1 مليون دينار، كما شارفت أشغال تهيئة الحي الشمالي على امتداد 1ر3 كلم على الانتهاء بعد ان تم تزويدهم بالماء الصالح للشراب.