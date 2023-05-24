تحذير من وباء جديد..#خبر_عاجل

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، وذلك خلال الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة الذي انعقد اول امس الاثنين.

وقال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: “لا يمكننا تأجيل هذا”، محذراً من أن الوباء القادم “من المرجح أن يحدث قريباً”، مضيفاً: “إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟”.

وتتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة، وعددها 194 دولة حالياً، على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزامات الدول في حال وجود تهديد صحي عالمي، وتعمل أيضاً على صياغة معاهدة أوسع نطاقاً للتعامل مع الجوائح، والمقرر التصديق عليها العام المقبل.

وقال تيدروس إن “التزام هذا الجيل (باتفاق يتعلق بالأوبئة) أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير”.

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية. وسيتطرق اجتماع مهم هذا الأسبوع لقضية الأوبئة.

رويترز