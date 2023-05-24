متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

توقّع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول أمطار متفرّقة ورعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب ليل الأربعاء، والتي تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

ولاحظ المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الرياح ستتواصل قوية قرب السواحل الشرقية وأثناء مرور السحب الرعدية مما يبقى التحذيرات سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري. علما وأنّ البحر سيكون شديد الاضطراب إلى هائج شرق البلاد ويكون مضطربا بالشمال.

وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 17 و21 درجة، وتهبط إلى مستوى 15 بالمرتفعات في حين تصل إلى 27 بالبرمة وبرج الخضراء.